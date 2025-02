Ilfattoquotidiano.it - Il video di Bergoglio a Sanremo, padre Enzo Fortunato: “Carlo Conti ha ragione, il testo è chiarissimo e il Papa è stato molto felice di averlo registrato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, è diventato il protagonista delle polemiche di. Dicono che lei ha fatto da tramite traFrancesco.Esatto, io e Aldo Cagnoli, il presidente e il vicepresidente del pontificio comitato per la Giornata mondiale dei bambini. (Il comitato è nato a novembre, ndr)Ma dicono anche che non era vero che ilera pere che lei avrebbe fatto arrabbiareFrancesco.Ma non è vero, mi pare tutto falso.Però è vero che ha lasciato il suo ruolo alla comunicazione della Basilica di San Pietro.In realtànuo a essere direttore della rivista di San Pietro, la nuova rivista dove ilscrive ogni mese una lettera, risponde a una lettera dei lettori, mi occupo inoltre dei progetti speciali della comunicazione del la Basilica di San Pietro. Ha visto? Questa cosa mi sta facendo sorridere, comunque va bene.