Agrigentonotizie.it - “Il vento tra le mani”: al Palacongressi si presenta il libro di Dario Vassallo

Leggi su Agrigentonotizie.it

Il 14 febbraio alle 10, aldel Villaggio Mosè, è in programma il primo di una serie di eventi inseriti nel programma di "Anp per Agrigento capitale della cultura". L’incontro avrà come tema il rapporto tra scuola e legalità e vedrà come protagonista, autore del