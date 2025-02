Ilgiorno.it - Il turismo sanitario spacca l’Italia in due: un quarto di chi si sposta viene a curarsi in Lombardia

Milano – Sono sempre di più gli italiani che scelgono difuori dalla propria regione e quasi tutti scelgono di farlo in, Emilia-Romagna e Veneto. Lo rivela un’analisi della Fondazione Gimbe sui dati del 2022 riguardo alla mobilità sanitaria interregionale. La spesa complessiva di queste cure fuori regione ha raggiunto ormai il livello più alto mai registrato, pari a 5,04 miliardi di euro. Questo dato evidenzia un fenomeno sempre più radicato e problematico: il trasferimento di pazienti dal Sud al Nord per ricevere cure mediche adeguate. Disuguaglianze sanitarie “Questi numeri certificano che la mobilità sanitaria non è più una libera scelta del cittadino, ma una necessità imposta dalle profonde diseguaglianze nell'offerta dei servizi sanitari regionali”, dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.