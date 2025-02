Quotidiano.net - Il turismo matrimoniale in Italia cresce: oltre 15mila nozze straniere nel 2024

Leggi su Quotidiano.net

"E' un settore che promuove ile crea posti di lavoro. Con la sua storia, i paesaggi mozzafiato e la cultura unica, l'continua a essere la meta preferita per le coppie di tutto il mondo che vogliono celebrare da noi il giorno più importante della loro vita". E' il commento della ministra delDaniela Santanchè alla presentazione di 'Destination wedding', organizzata da Convention Bureaue Italy for Weddings per illustrare la situazione, in crescita, del. "Ildel wedding continua are, rendendo l'la destinazione di riferimento a livello internazionale - spiega Carlotta Ferrari, presidente di Convention Bureau- Crescono gli eventi dell'11% con un indotto che sfiora 1 miliardo di euro e crescono i mercati di lungo raggio, dal Canada al Giappone, dall'Argentina all'India, dagli Emirati Arabi al sudest asiatico".