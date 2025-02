Quotidiano.net - Il tuo nuovo smartwatch costa pochissimo: Amazfit Active ha Alexa integrata e una batteria che dura tantissimo

Leggi su Quotidiano.net

Se cerchi un orologio intelligente completo di tutto, elegante, dotato di funzioni avanzate per la salute e il fitness, e che, al contempo, costi, l’è la scelta perfetta per le tue esigenze. Con il GPS integrato, il coach AI per l’allenamento, il monitoraggio della salute 24/7, il supporto alle chiamate via Bluetooth e un display AMOLED di alta qualità, offre tutto ciò che serve per migliorare la tua routine sportiva e il tuo benessere quotidiano. Oggi su Amazon è disponibile a soli 99,90€, con il 9% di sconto, un’ottima occasione per chi vuole unocompleto e avanzato a un prezzo competitivo. Compralo al miglior prezzo: loperfetto per fitness e benessere, ora in offerta su Amazon Il display AMOLED da 42 mm offre colori vividi, alta definizione e un’ottima visibilità anche all’aperto, perfetto per tenere sotto controllo notifiche, parametri di allenamento e dati di salute in ogni momento.