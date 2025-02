Davidemaggio.it - Il trono più breve della storia a Uomini e Donne!

Leggi su Davidemaggio.it

La neo tronista Chiara Pompei, presentata ufficialmente al pubblico dinell’appuntamento trasmesso ieri, ha già lasciato il dating show condotto da Maria De Filippi. Abbandono, avvenuto in seguito ad una clamorosa segnalazione, che ha ‘trasformato’ il suonel più.La situazione per Chiara ha cominciato a complicarsi quando un ragazzo, Riccardo Sparacciari, ha fatto sapere via social di aver avuto una frequentazione con la stessa Pompei fino a pochi giorni prima del suo approdo a. Come segnalato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, Maria ha deciso dunque di approfondire la questione. E tutto ciò è avvenuto nella registrazione del programma di ieri pomeriggio, martedì 11 febbraio 2025. A inizio puntata, la 23enne è stata invitata da Maria a raggiungere il centro dello studio.