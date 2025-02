Ilfoglio.it - Il tribunale dei ministri avvia l'indagine su Nordio per il caso Almasri

Leggi su Ilfoglio.it

Ildeil'per omissione d'atti d'ufficio a carica del ministro della Giustizia Carloper ilche ha coinvolto Osama al Najem “”, il capo della polizia penitenziaria libica arrestato in Italia, poi scarcerato e rimpatriato. Secondo quanto riportano Il Corriere della Sera e Repubblica, sono stati acquisiti da via Arenula gli atti relativi all'arresto, alla scarcerazione e al rimpatrio in Libia con volo di stato del generale, ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità.è sottoper una possibile omissione di atti d’ufficio, ipotesi formulata dal procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, che ha trasmesso aldeiun esposto dell’avvocato Luigi Li Gotti. Oltre a, sono stati denunciati anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, per i reati di favoreggiamento e peculato.