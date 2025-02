Lanazione.it - Il testo più bello e quello più brutto di Sanremo 2025, è il pubblico che decide. Ecco come votare

Firenze, 12 febbraio– Dalla malinconia di Simone Cristicchi con Quando sarai piccola alla leggerezza dei The Kolors con Tu con chi fai l'amore: in tanti, compresa l'autorevole Accademia della Crusca, si sono già dedicati all'analisi dei testi dei brani in gara in questa 75a edizione del Festival di. Ma ora anche ilpotrà dare le pagelle e dire la sua grazie all'iniziativa Le parole di, che lancia il contest "Vota ilpiùpiùdi". Collegandosi al sito leparoledi.it, gli utenti potranno esprimere la propria preferenza fino a lunedì 3 marzo. Nessun problema per gli indecisi, che avranno l'opportunità di rileggere facilmente i testi delle canzoni: il sito infatti è una vera e propria "banca dati" della lingua sanremese, e contiene al suo interno i testi di tutte le edizioni del Festival, dalla prima all'ultima del