Il Teatro Villa riapre le porte a tutta la famiglia si alza il sipario sulla rassegna A teatro con mamma e papà

Riminitoday.it - Il Teatro Villa (ri)apre le porte a tutta la famiglia, si alza il sipario sulla rassegna “A teatro con mamma e papà”

Leggi su Riminitoday.it

Domenica 16 febbraio alle ore 17:00 va in scena "Esopopea, insegnamenti per una vita favolosa" dei poliedrici Beppe Chirico e Camilla Fabbrizioli, (Mulino di Amleto), per la regia di Matteo Giorgetti. Girovagando di paese in paese con il loro teatrino a bauletto e la valigia dell’attore.