Il teatro in carcere è vita Al Garibaldi ’Qui è altrove’ Docufilm tra realtà e utopia

Il film documentario “Qui è altrove: Buchi nella“ scritto e diretto da Gianfranco Pannone continua il suo tour nelle sale italiane per raccontare come un altroè possibile. Il film distribuito da Bartlebyfilm sarà in programma martedì al Nuovo Cinemaalle 20.45. A introdurre la serata Armando Punzo che, con La Compagnia della Fortezza da lui fondata, lavora da oltre 35 anni neldi Volterra e il regista Gianfranco Pannone con un intervento in collegamento video. Con loro anche Luciana Ceccarelli, presidente di SpazioAlber1ca per un saluto e intervengono Ezio Menzione avvocato penalista, da dieci anni osservatore internazionale dei diritti umani violati e oggi garante dei detenuti del Comune di Volterra e Paul Cocian, interprete de La Compagnia della Fortezza in un dibattito moderato da Marina Babboni.