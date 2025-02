Spettacolo.periodicodaily.com - Il Talento di Elia Cecino al Pianoforte Romantico: Chopin e Brahms in Concerto

Giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 20.45, all’Auditorium Sant’Artemio di Treviso, la rassegna “Matti per la Musica!” accoglie nuovamente ilcome protagonista assoluto con ildi. Il giovane pianista, nato a Treviso nel 2001, si è già distinto in prestigiosi concorsi pianistici internazionali, vincendo, tra gli altri, il Premio Venezia 2019 e l’Iturbi International Piano Competition 2023 di Valencia, dove ha ottenuto anche due riconoscimenti per la sua interpretazione di Beethoven e. Rassegna “Matti per la Musica!” conGiovedì 20 febbraio 2025, alle ore 20.45, l’Auditorium Sant’Artemio di Treviso ospiterà un evento imperdibile per gli amanti della musica classica: ildel giovane pianista trevigiano, protagonista della rassegna “Matti per la Musica!”.