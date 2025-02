Liberoquotidiano.it - Il "suicidio" di Maurizio, "perché ha scelto di non vincere": a L'Eredità si scatena un delirio senza precedenti

Come ogni sera, eccoci nello studio de L', il gioco delle parole e dei loro legami. Ma, soprattutto, il gioco della Ghigliottina, l'epilogo del game-show dove ci si gioca il montepremi finale. La puntata è quella di mercoledì 12 febbraio - già, L'non si ferma neppure con Sanremo 2025 -, alla conduzione come sempre c'è Marco Liorni e, altrettanto come sempre, siamo su Rai 1. Alla vigilia, alla Ghigliottina ci era arrivato Mauro, il quale però si era andato a schiantare: soluzione errata, anzi sbagliatissima. E insomma è tornato a casail becco di un quattrino. E in queste puntate piuttosto movimentate de L', ecco che oggi, ancora una volta, c'è un nuovo campione: si tratta di, compiaciuto e chiacchierone, oggettivamente preparato. Batte ai 100 secondi Chiara e vola dritto dritto alla Ghigliottina, dove inizia il suo percorso con un montepremi potenziale pari a 200mila euro, insomma cifre da vertigini.