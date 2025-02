Iodonna.it - Il sostegno è pensato per incoraggiare le aziende a ridurre il gender pay gap, diventando un esempio di leadership e di impegno per la parità

Dopo il riscontro ottenuto l’anno scorso, il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri insieme a Unioncamere, aprirà un nuovo bando per supportare la certificazione delladi genere. L’iniziativa mira a fornire un bonus economico a piccole e medie imprese e professionisti che voglionoil divario di genere tra i loro dipendenti. E in questo modo (anche) ottenere il documento che attesta l’della propria organizzazione per l’equità e l’inclusione. «Certificazione delladi genere in azienda, uno strumento importante» X Leggi anche › Madri serene e lavoratrici soddisfatte? Si può.