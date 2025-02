Lanazione.it - Il settore della pelletteria in crisi. Le aspettative delle imprese:: "Più servizi e meno burocrazia"

"Quellaè unamondiale, le istituzioni dovrebbero prenderne atto e spingere per rimuovere gli ostacoli che sono dovuti alle loro competenze, altro che tavoli". Quella di Andrea Bacci è una voce fuori dal coro tra coloro che puntano a dare soluzioni allo stallo del comparto moda. La sua azienda, Ab Florence è unapiù titolate del distretto con quasi 24milioni di euro di produzione nel 2023, 14 milioni di costi operativi e 4,5 milioni in valore distribuito al personale che supera le 100 unità. "Quando sento la politica che parla di certificazioni e legalità come strumenti per rigenerale il– ha detto Bacci – mi viene da sorridere. Mi domando se sappiano di cosa stanno parlando, visto che tutte le aziende coinvolte in una filiera hanno l’obbligocertificazioni.