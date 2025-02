Bergamonews.it - Il servizio di pediatria e allergologia pediatrica in Habilita

Leggi su Bergamonews.it

implementa l’offerta di servizi presenti nel poliambulatorio San Marco, in piazza della Repubblica 10, in centro a Bergamo: da metà gennaio è stato attivato infatti il nuovo ambulatorio di. Il Dr. Cesare Ghitti, dopo una lunga carriera divisa tra l’ospedale San Gerardo di Monza e l’ospedale Bolognini di Seriate, sarà il referente di questo importante e richiesto. Proprio con il Dr. Ghitti abbiamo parlato di una delle patologie tipiche di questa stagione, ovvero le infezioni delle vie respiratorie nei bambini.“Le infezioni delle vie respiratorie – spiega il Dr. Ghitti – sono molto frequenti, fastidiose, portano spesso febbre, ma sono comunque tutte guaribili grazie alla tecnologia di cui disponiamo per la diagnosi e per la terapia e ai farmaci che abbiamo a disposizione.