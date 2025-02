Ilrestodelcarlino.it - Il senso di Shpendi per il gol. Il Cesena aspetta il suo bomber

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dà tutto con la voglia, la cattiveria agonistica di sempre, ma non è ancora tutto quello che può; Cristiannon va in gol dal primo dicembre dello scorso anno quando segnò a Frosinone sulla ribattuta dopo un calcio di rigore che aveva fallito; i bianconeri persero 3-2. Ma il 14 dicembre nella vittoria interna con il Cosenza (2-1), al 28’ del primo tempo, ecco l’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori nei match persi a Castellammare di Stabia, con la Cremonese e a Carrara (era out anche a inizio campionato nel ko di Spezia), poi il rientro subito dopo la sosta doveroso, generoso nei tempi considerata l’importanza che ha nel gioco bianconero con la sua capacità innata di andare in verticale, di sfondare. Ancora però manca qualcosina, senza considerare che i difensori adesso conoscono meglio quello che in assoluto è uno dei giovani (21 anni) più forti in Italia.