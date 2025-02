Ilnapolista.it - Il senso di Raspadori per il gol: ha il tiro (destro e sinistro) e capisce prima degli altri dove finirà il pallone

Ildiper il gol: sa tirare eilCon l’infortunio di Neres e il possibile passaggio al 3-5-2 nelle gare contro Lazio, Como e Inter, è impossibile che non riemerga il tema. Il calciatore vintage che potrebbe sorprendere. Non dispiace affatto l’idea di affiancarlo a Lukaku, di avvicinarlo alla porta per calciare (che poi è quello che gli riesce meglio).ha 25 anni (li compirà in questi giorni, il 18 febbraio) ed è senza dubbio un attaccante. Lo dimostrano i gol segnati col Napoli. Non il numero, non sono tanti, ma la qualità: di inserimento o di tecnica o di balistica. E poi ci mette quel suo sembrare un veterano, un uomo spogliatoio con quel fare un po’ retrò. Quell’animo gentile. In campionato fin qui ne ha segnati otto in due stagioni e mezza.