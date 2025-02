Ilfattoquotidiano.it - “Il segreto del nostro successo dopo 47 anni? Dividerci i soldi in maniera uguale. L’Italia supporti i Maneskin”: i Duran Duran super ospiti a Sanremo 2025

A 40dalla loro prima storica esibizione in Italia, nel 1985 al Festival dicon “The Wild Boys”, la rock band britcatornerà in Italia per due eventi al Circo Massimo di Roma domenica 15 e lunedì 16 giugno. Inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2022, ihanno venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondote la loro illustre carriera di quattro decenni. Guidati dal cantante Simon Le Bon, affiancato dal tastierista Nick Rhodes, dal bassista John Taylor e dal batterista Roger Taylor, domani sera la band si esibirà con un medley dei loro successi. Abbiamo incontrato i musicisti alla vigilia della loro partecipazione.“A noi piace tantissimo quello che facciamo – hanno dichiarato – e penso che quando decidiamo di andare da qualche parte e di esibirci portiamo con noi una vita e la gioia e le persone amano quando vedono la gioia sul palcoscenico perché le persone meritano di divertirsi, noi ci esibiamo40dalla prima volta qui a, ma suggeriremmo piuttosto che è la quinta volta”.