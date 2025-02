Ilrestodelcarlino.it - Il Rubicone rimonta e piega Ancona

La Sab Groupvince 3-1 l’importante match casalingo contro Pallavolo Sabini consolidando il secondo posto in classifica nel campionato di serie B maschile, a 3 punti di distanza dalla vetta. La formazione di Mascetti, seppur ancora fra alti e bassi, si è fatta trovare preparata contro la forte squadra anconetana. Perso il primo set in maniera rocambolesca, i gialloblù sono stati bravi a ripartire e portare a casa altri tre importantissimi punti per la classifica. Ottima la prova di Bellomo che ha chiuso la serata con un importante 65% in attacco. Carlini si è dimostrato un’autentica macchina in ricezione, mentre capitan Nori e Procelli hanno fatto benissimo a muro toccando tanto permettendo così a Gherardi e Massaro, ottimo il suo ingresso, di mandare gli attaccanti spesso a segno.