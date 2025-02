Ilgiorno.it - Il riscatto della Galvi. Bene la Fortidudo. Seregno stecca

In casa è tutta un’altra. Dopo le pesanti sconfitte di Gorgonzola e Basiglio, la squadra di Alessandro Galli, pur incompleta, torna nelle certezze del PalaFarè e vince il derby brianzolo contro una dimessa Varedo. Qualche insidia era comunque nascosta dietro questa partita in virtù delle pesanti assenze in cabina di regia di Marinò e Brambilla. I giovani Under, su tutti Meloni, non fanno rimpiangere gli assenti e dopo un primo quarto equilibrato, il match perde di interesse visti i larghi margini (81-60 al 40’). Buone notizie anche da Busnago dove la Fortitudo torna alla vittoria battendo (75-58) Somaglia. E anche in questo caso garà già segnata all’intervallo lungo (+15) con il massimo vantaggio che tocca quota 23 al 26’. Favalessa top scorer (16). Perde infine. Prestazione, per una volta, sotto tono e una squadra forte come Bocconi punisce (78-68).