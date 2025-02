Quotidiano.net - Il programma della seconda serata di Sanremo 2025: chi canta, gli ospiti e chi vota

Il Festival diè ufficialmente partito e, da oggi più di prima, le giornate si riempiranno delle note e delle parole dei brani in gara che, dopo l’esordio sul palco, sono finalmente di tutti. Lo spettacolo continua anche stasera, ecco cosa ci aspetta nella. I co-conduttoripuntata di mercoledì 12 febbraio Per ladel Festival di, Carlo Conti ha voluto accanto a lui tre co-conduttori. A calcare il palco dell’Ariston saranno la super-moBianca Balti, il comico Nino Frassica e il paroliere e showman Cristiano Malgioglio. Chi canterà questa sera Nellae nella terzadel Festival i big saranno dimezzati: una parte si esibirà, infatti, mercoledì 12 e un’altra giovedì 13. Per mercoledì saranno quindici gli artisti in competizione e i restanti quattordici lo faranno giovedì.