Vanityfair.it - Il principe Harry rivela: «Archie mi chiede di vedere foto e video di nonna Diana»

Il duca di Sussex ha fatto la toccantezione durante gli Invictus Games che si stanno svolgendo in questi giorni in Canada. Spiegando che il cinquenne primogenito ha voluto, in particolare, le immagini in cui lady D è ritratta mentre cammina, nel 1997, in un campo minato in Angola