Il prezzo del gas chiude in calo a 5566 euro

Quotidiano.net - Il prezzo del gas chiude in calo a 55,66 euro

Il gasincon gli operatori che guardano all'Ue per il tetto temporaneo alper contrastare i livelli record raggiunti. Sotto i riflettori le mosse di Trump per concludere la guerra in Ucraina da parte della Russia. Ad Amsterdam le quotazioni concludono la giornata in flessione del 3,64% a 55,66al megawattora.