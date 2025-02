Ilfattoquotidiano.it - Il presidente delle Fiamme Oro Francesco Montini nominato anche vice della FederScherma: ma è a rischio incompatibilità

C’è un piccolo caso normativo che coinvolge due grandi poteri dello sport italiano: leOro e il gruppoPolizia di Stato. E la scherma, unaFederazioni più vincenti del nostro movimento. Hanno in comune una figura di vertice:, storicoOro, da poco. Due cariche che però sarebbero incompatibili e rischiano di finire al centro di un ricorso in tribunale.Da qualche settimana, la Federazione Italiana Scherma (Fis) ha un nuovo: Luigi Mazzone, ex spadista, professore ordinario e DirettoreScuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ha superato all’ultima stoccata l’uscente Paolo Azzi. Originario di Catania, è stato eletto col sostegno dell’ex storico numero 1 Giorgio Scarso e degli atleti (infatti come vicario ha scelto l’olimpionico Daniele Garozzo), avendo tra le sue filaCarabinieri e Polizia, da cui la scelta dicome secondoin consiglio.