Il premio Nobel Hinton contro Usa e Regno Unito: "Ignoranza totale sui pericoli dell'IA"

“Sciocchezze ridicole”:attacca Washington e LondraGeoffrey, pioniere dell’Intelligenza Artificiale eper la Fisica nel 2024, ha attaccato duramente Stati Uniti eper la loro decisione di non firmare la dichiarazione comune del vertice sull’IA di Parigi. Per lo scienziato, si tratta di una scelta irresponsabile, che potrebbe aprire la strada a scenari catastrofici, favorendo il caos tecnologico e mettendo in pericolo la sopravvivenza stessa dell’umanità.Il rischio di un’IA fuorillonon ha mai escluso la possibilità che l’Intelligenza Artificiale possa sfuggire alllo umano, evolvendosi fino a diventare una minaccia esistenziale. Se lasciata senza regolamentazioni, l’IA potrebbe sviluppare capacità impreviste e prendere decisioni autonome capaci di danneggiare gravemente la società, ha avvertito l’esperto.