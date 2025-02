Ilfattoquotidiano.it - Il Portogallo ha bisogno di manodopera: agli immigrati di lingua portoghese non serve più un visto di lavoro per entrare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilalleggerisce la burocrazia per chi vuole immigrare da Paesi della Comunità dei Paesi di(Cplp), in modo da compensare il fortedi. Secondo i dati delle associazioni di settore, mancano infatti circa 90mila lavoratori nell’edilizia e 20mila nell’agricoltura. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente della Repubblica, ha firmato la legge che consente ai cittadini della Cplp dinel Paese come turisti e solo successivamente richiedere un permesso di soggiorno, saltando la preventiva richiesta deldi. Dopo l’abolizione della legge nota come “manifestazione d’interesse”, che facilitava l’ingresso a tutti i lavoratori stranieri con un normaleturistico, questa nuova legge ripristina un corridoio privilegiato per tutti gliprovenienti da quelle nazioni che hanno ilcomeufficiale, vale a dire Brasile, Timor est e i Paesi dell’Africa lusofona, che sono sei: Angola, Capo Verde, Guinea-Bissau, Mozambico, São Tomé e Príncipe e la Guinea Equatoriale.