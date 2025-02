Cultweb.it - Il polpo è più intelligente di quanto pensate (e a volte anche un po’ bullo): ecco le prove

C’è una creatura marina a cui spetta la palma di animale intelligentissimo: il. Con un cervello altamente sviluppato e capacità cognitive avanzate, questi molluschi dimostrano una straordinaria adattabilità e una gamma di comportamenti sofisticati. Studi recenti hanno persino trovato una sorprendente somiglianza genetica tra il cervello dei polpi e quello umano, aprendo nuove domande sull’evoluzione dell’intelligenza.Ilè un cefalopode, una classe di molluschi che includecalamari e seppie. Sono animali invertebrati, senza scheletro, e si sono evoluti separatamente dai vertebrati per oltre 500 milioni di anni. Nonostante questa distanza evolutiva, i polpi possiedono una grande capacità di apprendimento e problem-solving. Una delle loro doti più impressionanti è il camuffamento: grazie a cellule specializzate nella pelle, possono cambiare colore e texture in pochi istanti per mimetizzarsi perfettamente con l’ambiente.