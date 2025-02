Lanazione.it - Il poliziotto campione: "Dallo sport ho imparato dedizione e sacrificio"

"Loforma il carattere, aiuta ad affrontare con determinazione la vita e a vedere che molti ostacoli che sembrano invalicabili, in realtà sono superabili". Parola di Alessandro Lambruschini, siepista delle Fiamme Oro che, nei giorni scorsi, è andato in pensione dalla Polizia di Stato. E che ora si dedica alle nuove generazioni, seguendo le giovanili nazionali. Alessandro Lambruschini vive a Modena da 26 anni, ma è fucecchiese. E alla città del Padule e di Indro Montanelli è profondamente legato. "Per Fucecchio ci sono sempre stato, e ci sarò sempre", dice. Ma facciamo un passo indietro. Riavvolgendo il nastro di un po’ di anni. L’Assistente capo coordinatore della polizia di Stato, il 2 agosto del ‘96 alle Olimpiadi di Atlanta conquistò la medaglia di bronzo nei 3000 siepi, ma già nel ‘90 era arrivato terzo ai Campionati Europei di Spalato mentre, nel ‘93, aveva conquistato il bronzo ai Mondiali di Stoccarda, sfiorando il record italiano nella specialità per pochi centesimi.