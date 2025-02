Sport.quotidiano.net - Il play prova a recuperare. Morgan resta in dubbio. Ma ha raggiunto Torino

Assenti ancora Will Clyburn e Ante Zizic, con quest’ultimo comunque aggregato alla squadra, per la sfida di stasera con Milano nei quarti di finale di Coppa Italia, rimane da valutare l’eventuale impiego di Matt. Il ventisettennemaker nativo di Concord è infatti in forse a causa dell’attacco influenzale che lo ha colpito nei giorni scorsi. Assente già nel confronto di domenica a Casale Monferrato con Tortona,lunedì aveva ancora febbre alta. La situazione è andata migliorando ieri, con il giocatore che hae in caso di ulteriore progresso quest’oggi dovrebbe andare a referto nei 12 ed essere utilizzato, anche con un impiego parziale, da coach Dusko Ivanovic per la sfida con l’Armani, dando al coach montenegrino una maggiore profondità, e una importante variante, nel reparto esterni.