Il piano omicida del baby-terrorista arresto choc a Bolzano | tra Satana e suprematismo

La sezione antiterrorismo della digos della questura di, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i Minorenni disu richiesta della procura, ha arrestato un 15enne con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, fabbricazione e utilizzo di ordigni esplosivi, porto abusivo di armi, danneggiamento aggravato, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L'indagine in questione ha avuto inizio a seguito di una attività informativa della Digos che ha portato a una perquisizione nell'abitazione dove il giovane arrestato vive con la famiglia. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati due computer e un smartphone e un'ascia, oltre a materiale che testimonia in modo inequivoco la sua militanza in un gruppo satanista e neonazista suprematista.