Ilrestodelcarlino.it - Il Pd e i teatri patrimonio dell’Unesco: "Insuccesso clamoroso della Regione"

"La prova più palese e attendibile dell’ennesimodel presidente Francesco Acquaroli e dell’onorevole Giorgia Latini è stata forse data dalla difesa incerta, traballante e persino imbarazzata che Chiara Biondi (assessore alla Cultura) ha tentato di fare sull’operatogiunta regionale in merito al riconoscimento deimarchigiani comemondiale Unesco". È quanto sostenuto in una nota del gruppo assembleare del Pd a margine del consiglio regionale che ha discusso una serie di interpellanze e interrogazioni presentate dai consiglieri Romano Carancini, Fabrizio Cesetti, Micaela Vitri e Antonio Mastrovincenzo sul riconoscimento amondiale Unescorete deistorici delle Marche. "È un– si legge – e difficilmente spiegabile, se non con l’inadeguatezza del centrodestra marchigiano che dimostra ancora di non conoscere il significatoparola cultura".