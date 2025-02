Uominiedonnenews.it - Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni Puntate dal 17 al 21 Febbraio 2025: Il Ritorno Di Alfredo!

Ildal 17 al 21torna dal Belgio da solo ed in maniera improvvisa. Nessuno sa il motivo di questo, mentre Giulia è alle prese con una scelta difficile!Ilprosegue e, nel corso della settimana dal 17 al 21, al centro dell’attenzione ci sarà, che farà uninaspettato ed anticipato dal Belgio. A questo punto tutti si chiederanno che cosa sia successo e come mai il viaggio sia durato così poco rispetto alle aspettative. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Il: dove eravamo rimasti?Rosa inizia il suo lavoro al, ma presto si apprende che in realtà la nuova Venere non ha alcun interesse nella sua attività.