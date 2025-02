Quotidiano.net - Il Papa ai vescovi Usa: "Deportare i migranti significa ledere la dignità umana"

Leggi su Quotidiano.net

Ilchiama iUsa alla resistenza contro le deportazioni diirregolari, avviate da Donald Trump, e la logica dei "muri della vergogna". Evidentemente insoddisfatto di come l’episcopato a stelle e strisce stia gestendo il dossier – i vertici sono stati piuttosto timidi e solo alcunidella minoranza interna progressista, come il cardinale Blase Cupich, hanno replicato duramente al tycoon –, Bergoglio ha scritto un’insolita lettera alla conferenza episcopale americana. "persone che in molti casi hanno lasciato la propria terra per motivi di estrema povertà, insicurezza, sfruttamento, persecuzione o grave deterioramento dell’ambiente – si legge nel testo –, lede ladi molti uomini e donne e di intere famiglie". Da qui l’appello ai cattolici Usa e agli uomini e alle donne di buona volontà "a non cedere a narrazioni che discriminano e causano inutili sofferenze".