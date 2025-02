Agi.it - Il Papa afflitto dalla bronchite, "non posso ancora leggere"

Leggi su Agi.it

AGI -Francesco ha cominciato aquesta mattina poche righe della catechesi dell'Udienza Generale nell'Aula Paolo VI ma si è dovuto interrompere. "E adesso mi permetto di chiedere al sacerdote di continuare a. Io con la mianon. Spero che la prossima volta!", ha detto. Il testo è stato letto da don Pierluigi Giroli, officiale della Segreteria di Stato. Domenica scorsa, invece, il Pontefice si era dovuto fermare dopo aver letto una parte dell'omelia della messa presieduta in piazza San Pietro in occasione del Giubileo delle Forze Armate.: "Mi scuso e chiedo al maestro di continuare la lettura per difficoltà di respiro". A proseguire la lettura del resto dell'omelia era stato poi l'arcivescovo Diego Ravelli, maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie.