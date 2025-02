Ilfattoquotidiano.it - Il Papa affaticato dalla bronchite interrompe la lettura: “Spero di farcela la prossima volta…”

Lacontinua a limitare le attività diFrancesco. Il pontefice ha difficoltà nel parlare e mercoledì mattina ha dovuto fermarsi durante un’udienza in Aula Paolo VI. Bergoglio ha cominciato a leggere la catechesi davanti ai fedeli ma poi si è subito interrotto e ha ceduto il testo da leggere ad un suo collaboratore.“E adesso mi permetto di chiedere al sacerdote, al lettore, che perché io con la mianon posso ancorache lavolta possa”, ha detto ai fedeli presenti. Gli stessi problemi avevano costretto ila fermarsi il 9 febbraio durante per il Giubileo delle Forze Armate in piazza San Pietro.Il malanno sta limitando Bergoglio da almeno una settimana: già mercoledì scorso, infatti, aveva rinunciato alladella catechesi dell’udienza generale per un “forte raffreddore”.