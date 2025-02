Lanazione.it - "Il nuovo turista?. Zero gusto e curiosità. Gli basta farsi un selfie"

"Ildi oggi? Viene per la foto e poi va via e se vuole servirsi della guida la preferisce virtuale. Il problema però è che se spostano un’opera si perdono nel museo. Un tempo non era così.". Non ha dubbi Marco Verzì, guida turistica a Firenze da 22 anni. Lui la città la conosce come le sue tasche. Come descriverebbe iltipo di vent’anni fa? "Consapevole, non c’è aggettivo migliore. Armato di guida cartacea, sapeva esattamente cosa voleva vedere e cosa voleva mangiare. In inverno c’erano molti giapponesi, in estate più americani. Eleganti, formali, interessati per davvero alla città, alla sua storia e alle sue tradizioni. Non era solo un viaggio, era un’esperienza. Dormivano in hotel o pensioni e mangiavano nei ristoranti locali, perché parte del viaggio era assaporare la cultura, anche gastronomica.