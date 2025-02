Quicomo.it - Il nuovo supermercato che apre nel Comasco e offre posti di lavoro: colloqui il 6 marzo

Leggi su Quicomo.it

Novità per Esselunga: nel, per la precisione a Novedrate, sta per aprire undell'amatissima catena della famiglia Caprotti. Si aprono anche opportunità die sono alla ricerca figure da inserire nell'organico. In attesa dell’apertura del