Iodonna.it - Il nuovo sistema di rilevamento degli Ascolti Sanremo considera il total auditel ossia anche di chi si collega con tablet e cellulari

Leggi su Iodonna.it

, 12 feb. (askanews) – «Non volevo fare paragoni prima e non li faccio adesso, prendo atto del bel risultato», Carlo Conti commenta così i datidel Festival diche con ildidelsono ottimi. Leggi› Top e flop, le pagelle della prima serata di2025 Sono stati 12 milioni 600mila, pari al 65.3% di share, i telespettatori che hanno seguito la prima puntata del festival di. Laaudience, novità di quest’anno, calcolail pubblico dello small screen (che segue cioè il programma in diretta su pc, smartphone e). Leggi› La classifica della prima serata di2025: la top 5 in ordine sparso Lo scorso anno la prima puntata del festival – in base ai datiriferiti però esclusivamente alla tv tradizionale – aveva ottenuto in media 10 milioni 561mila telespettatori, pari al 65.