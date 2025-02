Sololaroma.it - Il “nuovo Bielsa”, i gol di Aghehowa e il talento Mora: i pericoli del Porto di Anselmi

I prossimi otto giorni saranno decisivi per capire se la Roma riuscirà a mantenere vive le proprie ambizioni in questa stagione. Come accaduto nelle due precedenti annate sotto la guida di José Mourinho, i giallorossi hanno iniziato il loro cammino in Europa League con qualche difficoltà, ma adesso è arrivato il momento di fare sul serio. Dopo aver chiuso la fase a gironi a metà classifica, la squadra di Ranieri si prepara a giocare i playoff per conquistare un posto agli ottavi di finale.Il prossimo appuntamento è in programma per giovedì 13 febbraio alle 21:00 contro ilallo stadio Do Dragao, mentre il ritorno si disputerà la prossima settimana allo stadio Olimpico. Sebbene la Roma non abbia ancora raggiunto la sua versione migliore, il percorso in campionato dimostra una crescita costante: la squadra non perde da otto giornate, con un bilancio di cinque vittorie e tre pareggi, e arriva da due successi consecutivi in trasferta, mostrando anche una ritrovata solidità difensiva con appena sei gol subiti nelle ultime otto partite di Serie A.