Il Montebianco donne è imbattibile

Soffrono un po’ ma le ragazze delPrato Calcio a 5 restano imbattibili. A Bientina, contro le Pantere di cui si conosceva la pericolosità, le biancazzurre rimontano lo 0-1 iniziale e vincono per 5-2, centrando il successo numero quattordici del loro campionato finora immacolato. La vittoria porta la firma di Durante (doppietta), Borghesi, Bazzini e Pizzirani. Così come per la A2, il prossimo match vedrà ilimpegnato in Coppa Italia, per il ritorno degli ottavi di finale contro Perugia. Nella classifica di serie C, pratesi in testa con 42 punti davanti a Pistoia Women con 34; l’altra squadra pratese, il San Giusto, è penultima con 9 punti dopo il 2-2 con il San Giovanni. Nuova sconfitta, invece, per l’Academy delimpegnata nel campionato di serie C2 girone B maschile.