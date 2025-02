Ilfoglio.it - Il mondo dei social è cambiato, ma LinkedIn ha aumentato il suo pubblico

Veniamo da anni di transizione nel settore deimedia, tra i cambiamenti di Twitter, la nascita di Bluesky e Threads, per non parlare dell’ascesa di TikTok. Dietro a tutto questo, però, c’è unche è rimasto stabile e anzi è cresciuto, conquistando unsempre più notevole:. Nato come servizio online per presentarsi alle aziende e cercare lavoro, nel corso degli anni èmolto, soprattutto da quando è stato acquisito da Microsoft nel 2016. Oggiè un business in ascesa, con 16 miliardi di dollari di entrate, di cui almeno due provenienti dagli abbonamenti Premium. Anche l’engagement, ovvero l’attività quotidiana degli utenti stessi, ha segnato un record, con un +37 per cento nel numero di commenti lasciati lo scorso anno. Una crescita resa possibile anche dai cambiamenti decisi dall’azienda, che ha intercettato alcune delle novità del panorama digitale, con l’obiettivo di aumentare il tempo di permanenza degli utenti – e di farli ritornare quotidianamente.