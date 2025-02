Terzotemponapoli.com - Il momento del Napoli: parlano Modugno e Plastino

Nel corso della trasmissione ‘ForzaSempre’ in onda su Radio Marte è intervenuto Francesco, giornalista di Sky Sport. Di seguito le sue parole. “La squadra partenopa sta vivendo undi difficoltà, a Roma il pareggio ci stava, la Roma ha una buona rosa, di livello. Sta pagando un po’ di stress nervoso, non sta girando bene, si infortunano tutti i calciatori sulla fascia sinistra dove già hai perso il giocatore più talentuoso. Il mercato ha visto ilprigioniero di mille situazioni e alla fine non è riuscito a chiudere quello che avrebbe voluto. Probabilmente il club partenopeo ha sbagliato il timing per il rinnovo perdendo la possibilità di trattenere Kvara”. Potrebbe esserci un cambio di modulo in Lazio-?“Cambio modulo? Il calcio moderno ci porta lontano da una lettura classica dei moduli, i calciatori si muovono in base alle proprie caratteristiche ed è chiaro che la manovra di gioco cambia a seconda degli interpreti che scendono in campo.