Il modello Xbox Game Pass non è sostenibile a lungo termine, secondo Bobby Kotick

, ex amministratore delegato di Activision Blizzard, torna ad esprimere il proprio scetticismo nei confronti deldi abbonamento. In un’intervista al podcast Grit,ha ribadito che, a suo avviso, questonon sarànel.Tuttavia, ha riconosciuto che se esiste un’azienda con la forza economica e tecnologica per sostenerlo, questa è proprio Microsoft. Nello specifico, durante la chiacchierata,ha svelato alcuni retroscena dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, un affare chiuso in appena tre giorni.L’ex CEO ha rivelato che, durante le trattative, ci furono divergenze significative tra lui e i dirigentiproprio sul. Il nodo della questione risiedeva nel dubbio disulla redditività di unbasato su abbonamenti, in contrasto con la vendita tradizionale dei giochi a prezzo pieno.