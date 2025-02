Lortica.it - Il Mistero del Fosso: un’indagine tra veleni, segreti e tradimenti porta alla sconvolgente verità

Il topicida e le nuove indaginiTornato in ufficio, ordinò di fare due indagini differenti, mentre veniva confermato che vi erano tracce di topicida nei pantaloni del pigiama di Bruno, come risultava anche dall’autopsia. Sì, era stato avvelenato a piccole dosi fino a quando il cuore non aveva retto.A quei tempi vi erano dei topicidi liquidi contenuti in barattoli di metallo. Vi erano diversi metodi per catturare i topi: l’asse con la pece, la gabbietta tonda con il formaggio dentro o la piccola tagliola.Le tagliole erano di diverse grandezze, ma io mai ho visto un topo così preso. Anche delle gabbiette tonde ve ne erano di diverse misure, ma solo una volta ho visto un topolino dentro, originario, che poi era talmente piccolo che il mio gatto lo lasciò andare via dopo averci giocato un po’, anche lui per compassione.