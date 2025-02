Cityrumors.it - Il Ministro Nordio: vi svelo i numeri della situazione della giustizia

: “Durata dei processi penali sotto i 1000 giorni per la prima volta”I dati presentati a Istanbul delineano un quadro incoraggiante, specie se si considera che la lentezzaè sempre stata uno dei principali freni per il sistema economico e imprenditoriale del Paese. Il calo sotto i 1000 giorni per la durata dei procedimenti penali rappresenta un traguardo storico.diffonde qualche numero per laCityrumors.it foto AnsaSarà fondamentale consolidare questa tendenza per evitare che, con il passare del tempo, si torni alle lungaggini del passato. La digitalizzazione, insieme alle riforme adottate, sembra essere la chiave per unapiù moderna ed efficiente, ma il percorso da compiere resta ancora lungo.: ecco iconfortantiLa durata media dei procedimenti penali in Italia è scesa per la prima volta sotto la soglia dei 1000 giorni.