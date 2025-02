Liberoquotidiano.it - "Il messaggio del Papa non registrato per il Festival". Sanremo, il primo (clamoroso) caso: la rabbia di Carlo Conti

Francesco a. Il Santo Padre è intervenuto con un videomandato in onda durante la prima puntata, quella di martedì 11 febbraio, della kermesse. Eppure ci sarebbe un giallo legato alle date del filmato stesso. A riportarlo è il sito Dagospia, che scrive: "StamattinaFrancesco ha appreso della sua comparsata di ieri sera ale pare che l'abbia presa male". Il motivo? Per Dago il video mandato in onda "non ha niente a che vedere con la manifestazione canora ma era stato girato a maggio. La ripresa, fatta da padre Enzo Fortunato, era un ringraziamento del Pontefice agli artisti che avevano partecipato (gratis) alla giornata mondiale dei bambini presentata proprio da, allo stadio Olimpico di Roma". A sostegno della sua tesi il sito sottolinea come Bergoglio sia apparso meno sofferente e affaticato, "in piena contraddizione con le condizioni di salute degli ultimi giorni".