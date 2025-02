Gravidanzaonline.it - Il “martirio” non è più un distintivo d’onore per le madri

“Se smetti di prenderti cura di te stessa quando diventi mamma, proverai risentimento per questo percorso di maternità”. Queste parole dal video virale di TikTok dell’influencer Amanda Talijan hanno toccato un nervo scoperto per milioni di mamme; in soli cinque giorni, il video ha totalizzato quasi 2 milioni di visualizzazioni, innescando un acceso dibattito sulla cura di sé, il burnout materno e le aspettative impossibili riposte sulle, tra cui l’idea profondamente radicata che le mamme debbano sacrificare tutto per le loro famiglie senza lamentarsi.Il messaggio di Talijan è chiaro: le mamme sono importanti e il loro benessere non è facoltativo. “Non puoi versare da una tazza vuota – dice usando una metafosa – So che lo sentiamo dire sempre, ma dobbiamo metterlo in pratica”. Il video è un grido di battaglia per le mamme affinché rivendichino spazio per se stesse, per prendersi cinque minuti per prendersi cura di sé, per sentirsi in ordine prima di uscire di casa, per chiedere aiuto e per fare cose che diano loro gioia al di fuori dei figli e dei partner.