Il lutto. Si è spento Fornaciari. A Ferrara nel 1996

Se n’è andato a 57 anni Giuseppe, ex difensore del Foggia di Zeman ma anche della Spal. Siciliano di Augusta, ha esordito nella Juventina Gela vincendo il campionato Interregionale 1987-88, che gli ha permesso di approdare nei professionisti la stagione successiva. In seguito ha giocato nel Sicula Leonzio in serie C2 e nel Barletta in C1, un’esperienza che gli ha consentito di compiere il grande salto fino al ‘Foggia dei Miracoli’ di Zeman, con cui ha giocato 18 partite di serie A nella stagione 1992-93. Dal Foggia è passato all’Avellino, e nella seconda parte della stagione-97 nella Spal. Fu un campionato da incubo quello della squadra guidata prima da Bianchetti e poi da Magni, concluso con la retrocessione in C2. In biancazzurrogiocò 12 partite di campionato (segnando un gol contro il Novara) e la gara di andata dei playout.