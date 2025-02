Sport.quotidiano.net - Il giudice sportivo. Cavallari in diffida. Galligani è out. Morosi disponibile

Sono stati ufficializzati ieri i provvedimenti disciplinari relativi all’ultimo turno di campionato. Con il cartellino giallo rimediato contro l’Orvietana, Danieleè entrato nuovamente in: per il difensore si è trattato della nona ammonizione stagionale, alla prossima sarà costretto a fermarsi per squalifica. E, proprio per squalifica, Eliasalterà il derby con il Livorno: l’attaccante deve scontare il secondo turno di stop forzato rimediato dopo l’espulsione con il Seravezza Pozzi. Tornerà invece a disposizione di mister Magrini l’esterno della fascia destra Andreache ha pagato il suo debito con la giustizia sportiva domenica scorsa. Il difensore è pronto a riprendersi il posto a destra della difesa con il probabile ritorno di Achy al centro (il ballottaggio è con Biancon).