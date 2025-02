Ilgiorno.it - Il generatore di vapori anti-sprechi made in Gallarate fa scuola

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese) – Eliminare il gas nei processi industriali a vapore. E-Wenco, piccola azienda di(Varese) fondata nel 2015 come startup innovativa, ha inventato e brevettato un evaporatore a induzione elettromagnetica. Un sistema rivoluzionario che le ha permesso di vincere il bando dell’European Business Hub dedicato all’innovazione tecnologica per la decarbonizzazione ed essere selezionata dalla Commissione europea tra le quattro italiane (50 in tutta Europa) presenti in Giappone in occasione dell’Energy Smart Week di Tokyo in programma dal 19 febbraio. “Rappresenta un piccolo ma significativo contributo alla decarbonizzazione del pianeta – spiega Chiara Cremonesi, amministratore delegato di E-Wenco, centro di innovazione privato dove lavorano quattro persone –. Vogliamo dimostrare come la tecnologia possa essere al servizio della sostenibilità ambientale.